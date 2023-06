Red bull cliff diving, gara di tuffi domenica a Polignano a Mare

(ANSA) - BARI, 27 GIU - Dopo Boston e Parigi farà tappa domenica a Polignano a Mare la gara internazionale di tuffi Red bull cliff diving world series. Attesi in Puglia, per l'evento che segna il decimo anno dell'appuntamento in provincia di Bari, i vincitori delle ultime due tappe: l'australiana Rhiannan Iffland e il rumeno Constantin Popovici, che si aggiungeranno ad altri atleti internazionali per confrontarsi dalle piattaforme di 27 e 21 metri che verranno posizionate su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare Adriatico.

Due le wildcard azzurre in gara: Elisa Cosetti classe 2002 e Andrea Barnabà classe 2004. L' evento sarà trasmesso in diretta su Red bull tv con il commento di Fabio Caressa e Lisa Offside e il supporto tecnico di Alessandro De Rose.

Anche quest'anno, nella tappa di Polignano a Mare, oltre alla collaborazione con la Regione Puglia, saranno presenti altri partner trac cui Trenitalia.

"L'appuntamento con i tuffi dalle grandi altezze - afferma l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane - è tra gli eventi di punta della programmazione regionale. Adrenalina, velocità, spettacolo, tutti elementi che per il decimo anno si incontrano perfettamente nella maestosità delle scogliere sul mare cristallino di Polignano a Mare. Mani e braccia spalancate, dunque, per accogliere Red Bull sui trampolini più iconici della Puglia". "Una manifestazione di portata internazionale, in grado di generare un notevole afflusso turistico e accendere i riflettori - conclude - sulle ricchezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche dell'intera regione". (ANSA).