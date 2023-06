Più casi tumore tra donne nella provincia Barletta-Andria-Trani

(ANSA) - BISCEGLIE, 27 GIU - Nella provincia di Barletta-Andria-Trani si rileva un sostanziale minor numero di casi di tumore rispetto alla media regionale nel genere maschile mentre tra le donne il dato appare lievemente superiore, pari a 24 casi (il 2,7% in più rispetto al dato medio pugliese). Negli uomini, rispetto al dato regionale, c'è un eccesso di tumori allo stomaco (6 casi in più) mentre tra le donne si osserva un eccesso di neoplasie alla mammella (23 casi in eccesso). Sono alcuni dei dati contenuti nella quinta edizione del registro tumori presentato questa mattina a Bisceglie dalla Asl Bat e riferiti a quasi 13.500 casi di tumore maligno diagnosticati nella popolazione residente nella provincia dal 2014 al 2018.

La casistica completa dal 2006 al 2018 ha raggiunto circa 32.300 casi complessivi. Gli indicatori contenuti nel report sono relativi all'incidenza (quante persone si ammalano), alla mortalità, alla sopravvivenza e alla prevalenza. Le neoplasie più frequenti nel genere maschile sono quelle della prostata (180 casi all'anno, pari al 16 per cento del totale dei tumori maschili). Nelle donne quelle della mammella (301 casi, 32 per cento dei tumori femminili).

"Qui è stato sempre rilevato un indice abbastanza elevato dei tumori del fegato però dalle ultime rilevazioni emerge un notevole miglioramento del dato e quindi l'incidenza si sta notevolmente attenuando", ha evidenziato Tiziana Dimatteo, direttrice generale della Asl Bat. "In questo quinto report abbiamo analizzato gli andamenti storici del tasso standardizzato di incidenza dal 2006 al 2018. Tra le neoplasie che mostrano un trend in diminuzione - ha aggiunto Francesco Cuccaro, responsabile epidemiologia e statistica Asl Bt - il tumore del fegato e del polmone negli uomini, mentre sono in aumento i dati del pancreas (+5,7% all'anno nelle donne), del tumore della mammella femminile (+2,6% )". La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi nell'ultimo periodo considerato (stato di vita a gennaio 2021) è stata pari al 59,7% nei maschi e al 64% nelle donne. (ANSA).