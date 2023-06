Laboratorio d'arte in ospedale Bari per pazienti stomizzati

(ANSA) - BARI, 27 GIU - Un laboratorio di arte all'interno del Policlinico di Bari dove i pazienti stomizzati possono liberare la propria creatività e superare la fase difficile post operatoria. Si chiama Arte nei luoghi di cura ed è il progetto del Policlinico barese per valorizzare il benessere dei pazienti stomizzati attraverso disegni e colori. La stomaterapista Arianna Panarelli e il responsabile del poliambulatorio chirurgico Giuseppe Torchia hanno promosso questa opportunità espressiva e creativa che favorisce il benessere psicofisico e instaura una solida fiducia nei pazienti. L'idea parte dal gruppo Dna e dal liceo artistico Boccioni di Milano, attraverso un percorso di formazione degli operatori arriva a Bari e trova il favore dei pazienti stomizzati. Si tratta di pazienti che hanno subito un intervento chirurgico che comporta la creazione di una stomia, ovvero un'apertura chirurgica che collega un organo interno all'esterno del corpo attraverso una piccola apertura sulla parete addominale che consente la raccolta di fluidi corporei. Questo intervento può rendersi necessario in seguito a malattie infiammatorie intestinali (come la malattia di Crohn o la colite ulcerosa), il cancro del colon o della vescica, le malformazioni congenite o le lesioni traumatiche all'intestino o alla vescica.

"Quando si affronta un intervento chirurgico che comporta la creazione di una stomia, il corpo subisce una metamorfosi profonda, che a sua volta comporta un cambiamento nel modo di vivere, pensare ed esistere. In questo processo - spiega Torchia - l'arte diventa un potente strumento terapeutico che aiuta anche i caregiver a comprendere meglio il significato dell'esperienza di malattia". (ANSA).