Doppio furto su linea Ferrovie del Nord Barese, disagi

(ANSA) - BARI, 27 GIU - Due furti notturni, a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, hanno creato gravi disagi alla circolazione ferroviaria delle ferrovie del Nord barese nell'ultimo fine settimana. Nella notte tra venerdì e sabato e nella notte tra sabato e domenica, sconosciuti hanno asportato due casse induttive all'altezza del bivio di Santo Spirito, sulla tratta che tra l'altro prosegue anche in direzione Aeroporto.

"Le nostre squadre di manutenzione - sottolinea Ferrotamviaria in una nota - sono intervenute prontamente con l'obiettivo di far riprendere la regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Le casse induttive, che contengono rame, sono dispostivi che fanno parte del sottosistema comando e controllo e segnalamento indispensabili cioè a garantire la circolazione ferroviaria. La gravità dei danni subiti ha inevitabilmente creato pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria".

Ferrotramviaria auspica quindi "che questi furti siano solo episodici e confida comunque nell'intervento delle forze di polizia ferroviaria per la individuazione dei responsabili".

