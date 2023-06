Cosa sarà, tre giorni per raccontare opere e strategie di Bari

(ANSA) - BARI, 27 GIU - Tre giorni per raccontare "le opere, i finanziamenti, le strategie di intervento, le azioni avviate e quelle da avviare attraverso la declinazione di più programmi di investimento nazionali, regionali ed europei per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro": è questo l'obiettivo di Cosa sarà, l'iniziativa che da giovedì 29 giugno al 1° luglio, tra il teatro Piccinni e il parco Due Giugno, presenterà al territorio il Piano strategico della Città metropolitana di Bari.

Tra incontri istituzionali, talk, approfondimenti e spettacoli, il sindaco metropolitano Antonio Decaro e gli amministratori del territorio dialogheranno con autorità, esperti, cantanti, giornalisti e attori su politica e buone pratiche per raccontare ai cittadini il futuro del territorio metropolitano. Tra gli ospiti Ron, Mogol, Carolina Crescentini, Andrea Scanzi, Clementino, Ettore Bassi, Salvo Sottile e tanti altri.

Si comincia giovedì 29 giugno alle ore 19.00, nel teatro Piccinni di Bari, con la testimonianza del sindaco Decaro e dei 41 Sindaci del territorio metropolitano, che racconteranno il processo di costruzione del Piano strategico e gli interventi di rigenerazione urbana, già finanziati con i fondi Strutturali e con il Pnrr. "In questi anni abbiamo dato corpo e sostanza all'idea di un ente, la Città metropolitana, che muoveva i primi passi provando a tracciare una sua identità istituzionale e politica - spiega Decaro in una nota - A questi interrogativi abbiamo avuto la forza di rispondere con il pragmatismo dei sindaci, tutti insieme senza distinzioni politiche né territoriali, e con la visione di chi è consapevole di avere davanti a sé un'opportunità straordinaria". Interverranno anche l'attore Ettore Bassi e Dario Vassallo, da anni impegnati nel racconto del fratello Angelo Vassallo. (ANSA).