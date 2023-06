Comunità islamica prega in piazza a Bari per l'Eid Al Adha

(ANSA) - BARI, 27 GIU - La comunità islamica d'Italia si riunirà mercoledì 28 giugno in piazza Massari, a Bari, per celebrare l'Eid Al Adha, la festa del sacrificio, la più importante per i musulmani dopo quella di fine Ramadan. Dalle 7 del mattino i fedeli stenderanno i tappeti e per circa un'ora pregheranno all'aperto guidati dall'Imam, poi si darà il via alla festa con lo scambio di regali tra i bambini. Come da tradizione, i musulmani indosseranno abiti lunghi bianchi, per rievocare il contestuale pellegrinaggio alla Mecca, e di colori vivaci, in segno di festa. Eid Al Adha, ovvero il giorno della grande festa coincide, secondo gli islamici, con quello della fine del pellegrinaggio alla Mecca in Arabia Saudita: un'esperienza interamente dedicata ad Allah, della durata di 12 giorni, che almeno una volta nella vita tutti i musulmani hanno l'obbligo di vivere, come recita il Corano.

All'evento religioso, organizzato in collaborazione con l'assessorato comunale al Welfare, parteciperà l'assessora Francesca Bottalico. "Siamo onorati di far conoscere ai baresi e alle istituzioni questa festa religiosa molto importante per i fedeli musulmani - dichiara in una nota Alì Pagliara, portavoce della Cidi - ma soprattutto per la nostra comunità".

"Bari è luogo simbolo dell'incontro e del dialogo, - commenta Francesca Bottalico - crocevia di popoli e culture, ponte tra Oriente e Occidente: qui le diversità non solo convivono ma rappresentano un patrimonio sociale e culturale che vogliamo continuare a valorizzare". (ANSA).