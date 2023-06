Minacciano carabinieri e sfondano lunotto pattuglia a Bari

(ANSA) - BARI, 26 GIU - Due persone che si trovavano la scorsa notte dinanzi ad un locale in una zona periferica di Bari si sono dapprima scagliate verbalmente contro una pattuglia di carabinieri che stava passando, minacciando di morte i militari accusandoli di essere responsabili della morte nei giorni scorsi del motociclista 27enne Christian Di Gioia, poi uno di loro ha sfondato a pugni il lunotto posteriore dell'auto di servizio.

Sono stati quindi arrestati e messi ai domiciliari. Si tratta di due fratelli di 57 e 46 anni, entrambi con precedenti di polizia: sono accusati di minacce, resistenza e danneggiamento.

Il fatto, che rappresenta un ulteriore strascico delle accuse diffusesi sul web dopo la morte del giovane e il corteo di motociclisti che il giorno dei funerali ha accompagnato contromano il feretro dinanzi al carcere di Bari, è avvenuto in via Mazzitelli.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, il maggiore dei fratelli, dopo avere platealmente sbeffeggiato i militari del nucleo radiomobile di Bari che stavano passando in auto li ha minacciati di morte. Poco dopo si è avvicinato anche il fratello 46enne dell'uomo, che ha colpito a pugni il lunotto posteriore dell'autovettura di servizio, infrangendolo.

Entrambi, sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari. (ANSA).