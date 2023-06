Lav, a Bari 102 procedimenti per maltrattamenti su animali

(ANSA) - BARI, 26 GIU - "Il maltrattamento sugli animali è un fenomeno molto presente nella nostra società, ogni anno nella provincia di Bari vengono aperti 102 procedimenti penali per questo reato". Lo ha detto il direttore generale della Lav, Roberto Bennati, a margine della presentazione dello sportello attivato oggi a Bari, il primo al Sud.

"La legge attuale - ha aggiunto - già oggi ci permette di fare molte cose. Attualmente è in discussione un disegno di legge in Parlamento per rafforzarla, ma già oggi il maltrattamento sugli animali è considerato un delitto e quindi mette a disposizione strumenti per fare sequestri, confische e comminare multe e pene. La sua applicazione però, come sempre, è molto complicata". Secondo i dati forniti da Lav (relativi al 2021), il capoluogo pugliese è al 16esimo posto, su un totale di 23 Comuni presi in considerazione, per il numero di procedimenti registrati presso la Procura (102) e gli indagati (34) per il reato di maltrattamento sugli animali. I procedimenti sono 102 anche a Foggia (48 gli indagati), mentre sono 72 a Taranto (24 gli indagati). Quanto alle province di Lecce, Brindisi e Bat (Barletta-Andria-Trani), Lav fa sapere che non sono stati forniti i dati richiesti. (ANSA).