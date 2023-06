Decaro,non si può tacere su corteo funebre moto contromano

(ANSA) - BARI, 26 GIU - "La risposta è prendere le distanze da quello che è accaduto. E' un atto simbolico molto negativo, sul quale la città non può stare in silenzio". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, a margine di un evento organizzato dalla Lav a Bari riferendosi al corteo funebre di scooter e moto contromano, davanti al carcere, dopo i funerali del motociclista 27enne Christian Di Gioia, morto la notte tra il 21 e il 22 giugno in un incidente stradale dopo che il giovane non si era fermato all'alt dei carabinieri.

"Quanto alla morte del ragazzo - ha aggiunto Decaro - sono in corso le indagini da parte di magistratura e forze dell'ordine e sono sicuro che a breve avremo delle risposte". "E' giusto - ha precisato - far lavorare magistrati e forze dell'ordine e avere molta fiducia nel loro lavoro, perché hanno sempre dimostrato di saperlo fare bene". (ANSA).