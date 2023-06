Decaro, registriamo aumento abbandoni animali anziani

(ANSA) - BARI, 26 GIU - "Oltre allo sportello contro i maltrattamenti oggi iniziamo anche un percorso per le adozioni.

Ci sono oltre 300 cani che vengono accuditi da tanti volontari nei nostri canili, quegli animali però hanno bisogno di famiglie che possano farli vivere felici". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in occasione dell'apertura dello sportello della Lav contro i maltrattamenti e dell'inaugurazione della mostra, nel palazzo della Città metropolitana, E' una vita che ti aspetto, a cura di Daniela Fanelli.

"Iniziamo questo percorso con questa mostra fotografica sulle adozioni - ha aggiunto - e con la formazione di chi ha un cane in casa, perché specialmente in estate riscontriamo un aumento degli abbandoni, soprattutto degli animali anziani".

"Contemporaneamente - ha detto Decaro - ci sarà l'iniziativa Canili aperti, che darà la possibilità di accompagnare tante famiglie e tanti bambini nelle strutture della città per far conoscere gli animali domestici e procedere con le adozioni".

(ANSA).