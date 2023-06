A Bari arriva lo sportello in difesa degli animali maltrattati

(ANSA) - BARI, 26 GIU - Da oggi è attivo anche Bari lo sportello della Lega anti vivisezione per segnalare qualunque animale in difficoltà, vittima di soprusi o maltrattamenti. Si tratta del terzo progetto in Italia, il primo al Sud, dopo quelli di Trento e Verona. La presentazione è avvenuta questa mattina nella sede della Città metropolitana, in concomitanza con l'inaugurazione, nello stesso palazzo, della mostra fotografica 'E' una vita che ti aspetto', a cura di Daniela Fanelli, delegata al Randagismo e benessere animale della Città metropolitana di Bari. Presenti, fra gli altri, il sindaco Antonio Decaro, il direttore generale di Lav Roberto Bennati e la responsabile di Lav Bari Sara Leone.

Da oggi lo sportello raccoglierà le segnalazioni di eventuali reati in danno agli animali, gestendole in collaborazione con le forze dell'ordine. E' possibile rivolgersi al numero di telefono 340.3133368, attraverso il quale la responsabile dello sportello prenderà in carico le segnalazioni, o attraverso un sito web appositamente sviluppato da Lav. I primi due sportelli già attivati nelle due città del Nord Italia hanno permesso, in cinque mesi di attività, di raccogliere 175 segnalazioni: 109 a Verona (con 2 sequestri preventivi e 7 denunce) e 66 a Trento (con 5 richieste di intervento e una di sequestro). Per quel che riguarda, invece, le risoluzioni bonarie, sono stati chiusi 16 casi a Verona e 13 a Trento, con il salvataggio di diversi animali. "Si tratta di uno strumento innovativo, semplice e veloce di segnalazione - ha spiegato Bennati - che permetterà ai cittadini di essere sempre in contatto con Lav per denunciare casi di violenza e maltrattamento nei confronti di tutti gli animali". (ANSA).