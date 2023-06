Sparò contro un'auto in strada a Foggia, arrestato 32enne

(ANSA) - FOGGIA, 24 GIU - E' stata individuata dalla polizia ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, la persona che giovedì 22 giugno avrebbe esploso alcuni colpi di pistola in viale Kennedy, alla periferia di Foggia. Si tratta del pregiudicato 32enne Nicola Vinnolo, che è stato arrestato e posto ai domiciliari. I colpi, almeno cinque, sarebbero stati esplosi contro un'auto, una Suzuki bianca, a bordo della quale viaggiavano due persone, padre e figlio, rimasti illesi. La squadra mobile, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha individuato il 32enne e lo ha poi rintracciato a una trentina di chilometri da Foggia. Indossava, a quanto si è appreso, gli stessi abiti del momento della sparatoria. L'uomo avrebbe anche indicato il luogo dove aveva nascosto l'arma, una pistola calibro 7,65. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe sparato per attriti dovuti a una compravendita di auto. (ANSA).