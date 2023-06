Premio in ricordo direttore Notte Taranta a Franco Mussida

(ANSA) - BARI, 24 GIU - Franco Mussida, musicista e membro fondatore della Premiata Forneria Marconi, è il primo artista a ricevere il premio in memoria di Daniele Durante, direttore della fondazione Notte della Taranta morto a 66 anni nel giugno del 2021.

Il riconoscimento a Mussida è stato consegnato nei giorni scorsi dall' Orchestra popolare della Notte della Taranta durante il concerto a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano.

Nel corso della serata Mussida è stato ospite dell'Orchestra regalando, si legge in una nota "con la sua chitarra un'atmosfera dai richiami celtici al celebre brano scritto da Daniele Durante: 'Fuecu'. Il ritmo della pizzica ha invece colorato il brano di Mussida 'È tutto vero' ".

Questa la motivazione del premio: "Straordinario e poliedrico artista con il suo suono inconfondibile ha espresso suggestioni musicali inedite valorizzando sempre l'incontro e ha continuato a farlo in tutta la sua carriera andando a scoprire sempre nuovi talenti compositivi nelle giovani leve italiane". Il premio Daniele Durante non prevede pergamene o statuette ma la collaborazione tra l'artista premiato e l'Orchestra Popolare "seguendo il valore della musica popolare, espresso dal direttore artistico scomparso nel giugno del 2021, 'che è patrimonio di tutti, la cultura popolare deve incontrare gli altri, ricontestualizzarsi, interagire con il mondo, perché se non si rinnova, la cultura popolare diventa museale ed è destinata a morire' ". "Sono veramente commosso - ha detto Mussida ricevendo il premio - per me è un grande piacere stare con tanti amici di musica che la vivono con il cuore e con la consapevolezza di portarsi dietro una storia importante, la portano in giro per il mondo, una storia in cui Daniele è stato testimone fondamentale". (ANSA).