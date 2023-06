Muore motociclista,sindaco Bari 'in corteo simbolismo criminale'

(v. 'Muore motociclista, minacce ai Cc e corteo...' delle 17:20) (ANSA) - BARI, 24 GIU - "Le immagini di stamane", del corteo funebre contromano davanti al carcere, "mi hanno molto colpito.

Appartengono ad un simbolismo criminale preoccupante.

Magistratura e forze dell'ordine sono al lavoro e bisogna avere fiducia. È importante però che arrivi da tutta la città una condanna unanime e forte nei confronti di atti come quelli di stamane che esibiscono arroganza e disprezzo per le regole".

Così il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, dopo il corteo funebre con il feretro del motociclista Chstian Di Gioia morto la notte tra il 21 e il 22 giugno in un incidente stradale. (ANSA).