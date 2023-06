A Bari in mostra le opere del writer Soap the wizard

(ANSA) - BARI, 24 GIU - Dopo aver fatto tappa in alcuni punti della città all'interno di un container, la mostra itinerante Walk this way, del writer barese Soap the Wizard, si fermerà fino al 31 luglio nella sede della Gts di Bari, in via Sasha Muciaccia.

Curata dalla Galleria 206, Walk this way è la prima personale di Soap: tele realizzate con la bomboletta e sculture conducono chi le osserva in un "viaggio alla scoperta del nostro pianeta interiore", si legge nel testo critico sull'esposizione. Soap, noto in Italia e all'estero per i suoi graffiti, con la sua arte rimanda a una "dimensione in cui l'uomo era ancora capace di stupirsi del mondo rendendolo una favola sognante". Le opere esposte, tutte inedite, sono "una corsa sfrenata tra pianeti e stelle colorate, spazi siderali condensati in frecce, gocce, lettere e graffi felini".

Per visitare l'esposizione è necessario prendere un appuntamento scrivendo a galleria206@gmail.com. (ANSA).