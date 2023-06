Targa ricordo per la Primavera del Lecce campione d'Italia

(ANSA) - LECCE, 23 GIU - Il Comune di Lecce ha voluto premiare con una targa celebrativa di ricordo la formazione primavera del Lecce che pochi giorni fa ha conquistato il titolo di Campione d'Italia. "All'US Lecce Campione d'Italia 'Primavera 1' 2022-2023. La Città grata per il prestigioso titolo nazionale conquistato e per il modo con cui lo avete raggiunto: con sacrificio, con grande compattezza, con entusiasmo". Questa la dicitura sulla targa ricordo che l'amministrazione ha voluto donate ai baby giallorossi, per la conquista del tricolore nel massimo campionato giovanile di calcio.

La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare di Palazzo Carafa alla presenza del sindaco di Lecce, dell'assessore allo Paolo Foresio e, per l'Us Lecce, il presidente Saverio Sticchi Damiani, il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino e l'allenatore della Primavera Federico Coppitelli.

"Il titolo di campioni d'Italia Primavera torna in città dopo 19 anni - ha detto il sindaco Salvemini - grazie a questo sforzo straordinario e collettivo che ha visto protagonisti la società con il presidente Sticchi e la proprietà, il direttore sportivo Corvino che ha legato il suo nome anche a successi in precedenti gestioni e la guida tecnica di mister Coppitelli" Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha detto: "Vedere cucito sulla nostra maglia uno scudetto fa toccare con mano la straordinarietà del risultato raggiunto, che ci permetterà di misurarci per la prima volta anche in una competizione di livello europeo. Una società che ha rifondato il settore giovanile con il ritorno tre anni fa di Corvino, e che raggiunge lo scudetto, rappresenta davvero un unicum". "Al contempo - ha aggiunto - trovo di scarsa rilevanza l'esercizio fatto negli ultimi mesi di contare quanti stranieri giocano nella Primavera del Lecce: tutto ciò è qualcosa che svilisce il percorso fatto in questi anni e fondato su un lavoro serio".

(ANSA).