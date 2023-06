Stalking all'ex fidanzata, 17enne collocato in comunità

(ANSA) - TARANTO, 23 GIU - Da mesi perseguitava l'ex fidanzata che aveva deciso di interrompere la loro relazione sentimentale e veniva sottoposta a continue minacce, pedinamenti, insulti, ossessivi messaggi telefonici, aggressioni e violenza psicologica: per questo gli agenti della questura di Taranto hanno eseguito un'ordinanza cautelare di collocamento in comunità nei confronti di un 17enne ritenuto presunto responsabile del reato di stalking. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i minorenni.

La ragazza, poco più che diciottenne, nel settembre scorso ha presentato denuncia nei confronti del giovane per i suoi continui e violenti comportamenti che l'avevano costretta a modificare in maniera sostanziale le sue abitudini di vita quotidiana fino a provocarle stati d'ansia e paura per l'incolumità fisica propria e dei congiunti. Il 17enne era arrivato anche a minacciare di morte i genitori dell'ex fidanzata. Emblematica è la rinuncia della ragazza a frequentare la scuola guida per paura di incontrarlo a fine lezione. (ANSA).