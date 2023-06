Sfilata carabinieri a cavallo per vie del centro di Taranto

(ANSA) - TARANTO, 23 GIU - Suggestiva sfilata per le vie del Borgo di Taranto questa mattina da parte di 50 cavalli del quarto reggimento a cavallo dei carabinieri e di 20 cavalli della fanfara della Legione allievi carabinieri di Roma, prologo del tradizionale Carosello che si svolgerà domani sera alle 21 nello stadio Erasmo Iacovone. Tanti cittadini hanno seguito la sfilata lungo tutto il percorso, postando poi sui social foto e video dell'evento. Il gruppo di carabinieri a cavallo è partito dall'ingresso principale dell'Arsenale militare dirigendosi verso piazza della Vittoria dove è stata deposta una corona ai piedi del monumento ai Caduti alla presenza del prefetto Demetrio Martino, del sindaco Rinaldo Melucci, del cappellano militare dei carabinieri don Cataldo Letizia, del comandante provinciale dei carabinieri Gaspare Giardelli, del questore Massimo Gambino e del comandante provinciale della guardia di finanza Massimiliano Tibollo. Il corteo è passato successivamente sotto palazzo di Città e poi si è diretto, per il rientro, verso la sede del comando provinciale dei carabinieri, passando dal Lungomare. Domani il clou con lo spettacolo del Carosello, che richiama le figurazioni tipiche delle battaglie d'altri tempi come la famosa carica di Pastrengo. "Questo spettacolo - ha detto il sindaco Rinaldo Melucci - mancava dalla Puglia da circa 20 anni. E' un momento importante non soltanto per Taranto ma per tutta la Regione.

Come non sottolineare il fascino di queste uniformi, di questi cavalli meravigliosi e lo sforzo organizzativo che c'è dietro.

E' un appuntamento importante per la città che merita questi palcoscenici. Dobbiamo godercela un po' e ringraziare l'Arma dei carabinieri per aver deciso di celebrare qui questo evento".

C'è la possibilità "per la cittadinanza - ha sottolineato il prefetto Demetrio Martino - di ammirare questi splendidi cavalli e le divise storiche dei carabinieri che ci riportano indietro nella memoria. E' una giornata bella che sarà ricordata a lungo". (ANSA).