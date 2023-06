Nasce la piattaforma per tour virtuali della Puglia più nascosta

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Da oggi sarà possibile esplorare virtualmente la Puglia più nascosta grazie alla piattaforma DueMari Virtual Tour, un progetto interreg che ha permesso la mappatura di tutto il territorio pugliese, dal Gargano al Salento, sulle coste e nelle aree interne. La piattaforma, che ad oggi raccoglie i dati storici e fotografici di 150 luoghi pilota fra beni simbolo, siti Unesco e piccole realtà lontane dai grandi flussi turistici, ha l'obiettivo di "valorizzare punti di interesse turistico e culturale, fornendo agli operatori strumenti digitali innovativi". Lo annuncia il dipartimento Turismo e cultura della Regione Puglia in una nota stampa. Il progetto sarà presentato il 29 giugno a Bari alla Casa delle Arti Kursaal Santalucia, alle ore 15.

In particolare InnovaPuglia, la società per lo sviluppo dell'Ict della Regione e promotrice del progetto, "ha progettato e realizzato una nuova struttura tecnologica in grado di accogliere ed organizzare i virtual tour in itinerari tematici virtuali, non solo interni ai territori dei partner ma anche transfrontalieri".

Il Progetto DueMari ha interessato anche la formazione di operatori turistici e culturali: tra febbraio e marzo scorsi, infatti, si sono tenuti dei workshop di storytelling digitale, "rivolti ad acquisire nozioni teoriche e strumenti pratici utili a dialogare con il proprio target, trasferendo il valore di storie, tradizioni, cultura e vita sociale di una destinazione turistico-culturale". La piattaforma è finanziata dal programma interreg Italia-Albania-Montenegro, di cui è promotore la Regione Puglia con partner molisani, albanesi e montenegrini.

(ANSA).