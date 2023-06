Meta insieme, il rugby entra nel carcere minorile di Bari

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Sette di giorni di camp estivo, per imparare i fondamenti, ma anche i valori, del rugby. Il progetto Meta insieme, promosso da Intesa Sanpaolo e Fideuram Intesa Sanpaolo private banking, ha coinvolto 27 detenuti dell'istituto penale per i minorenni Fornelli di Bari che, guidati dal campione Diego Dominguez, si sono cimentati con questo sport. La prima sperimentazione del programma si è conclusa oggi con un evento, all'interno dell'istituto penitenziario, al quale hanno partecipato fra gli altri il direttore dell'Ipm Fornelli, Nicola Petruzzelli, la responsabile social development and university relations Intesa Sanpaolo, Elisa Zambito Marsala, il direttore regionale Puglia, Basilicata e Molise di Intesa Sanpaolo, Alberto Pedroli, e Dominguez. Presente fra il pubblico anche l'ex ct della Nazionale italiana di calcio Giampiero Ventura. La mattinata si è conclusa con la testimonianza di due atleti paralimpici, Ilaria Galbusera (capitana della Nazionale italiana di pallavolo sorde) e Daniele Cassioli (plurimedagliato campione di sci nautico), per una riflessione sul rapporto tra fragilità e sport. Meta insieme è parte di un filone di intervento che Intesa Sanpaolo ha avviato nelle carceri italiane a partire dal 2018 con progetti come Golden links: i legami sono oro, che offre occasioni di inclusione e lavoro a persone in stato di detenzione e persone fragili, con opportunità di formazione in agricoltura sociale. "Lo sport veicola da sempre, anche grazie agli operatori di Uisp, il valore del rispetto delle regole e dell'autocontrollo in questo istituto - ha detto Petruzzelli -.

Ma anche valori come disciplina, solidarietà e spirito di squadra". Zambito Marsala ha ricordato che "l'impegno sociale è una delle principali priorità di Intesa Sanpaolo. Crediamo nel reinserimento e nel riscatto per questo abbiamo cominciato un percorso scegliendo di affidarci a Rodriguez ". (ANSA).