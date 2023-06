Il Comune di Bari accelera su riqualificazione caserma Rossani

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Si avvicinano i lavori di riqualificazione di un altro segmento della ex caserma Rossani, a Bari, dove il Comune ha già realizzato un parco.

L'amministrazione ha infatti pubblicato la determina per l'individuazione dell'operatore che dovrà realizzare i lavori su un edificio posto nella parte sud del complesso. L'area, fa sapere il Comune in una nota, ospiterà il polo integrato di servizi per il quartiere-casa della cittadinanza, per un importo complessivo di tre milioni 400mila euro.

L'amministrazione intende insediare nell'edificio, che si estende su una superficie di circa 1.277 metri quadri, diverse funzioni riservando spazi alle associazioni, del quartiere e non, e individuando uno spazio di co-working e uno o più spazi polifunzionali per le associazioni che vogliano lavorare su attività compatibili con servizi per famiglie e bambini.

L'immobile, prosegue il Comune, "è caratterizzato da un unico piano fuori terra articolato in tre settori differenti con specifiche caratteristiche strutturali: il corpo centrale dotato di archi e solai di maggior luce, l'ala a est con struttura muraria e archi, l'ala a ovest con travi e solai in latero-cemento, probabilmente di epoca successiva". "La copertura dei fondi del Pnrr ci impone massima celerità - commenta il sindaco Antonio Decaro - e l'esigenza di procedere con tutte le gare utili a individuare i soggetti che svolgeranno i lavori". (ANSA).