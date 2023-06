Dalla Puglia in cammino verso Assisi 'per il perdono'

(ANSA) - MOLFETTA, 23 GIU - "So che partire per una marcia francescana è sempre difficile e spaventa ma a me spaventa sempre più rimanere da soli a celebrare la propria solitudine".

Sono un inno alla condivisione di fatiche e gioie le parole di fra Antonio Lembo, referente della 41esima marcia francescana per la Puglia e il Molise, che dal 25 luglio al 4 agosto prossimi metterà in cammino verso Assisi giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Un percorso di cui faranno parte i frati che col loro saio testimoniano la volontà di vivere seguendo gli insegnamenti di san Francesco, e i giovani intenzionati a ispirarsi al santo di Assisi.

"Il tema della marcia è Oggi con me in paradiso - continua fra Antonio - e sarà vissuta in sette tappe sulla Murgia dei trulli. Partiremo da Conversano", in provincia di Bari, "per poi andare a Turi, Putignano, Castellana grotte, Fasano e Monopoli.

Poi il due agosto saremo ad Assisi per il perdono". Si tratta dell'indulgenza concessa da Papa Onorio III a san Francesco per un solo giorno all'anno.

"È una esperienza che nasce da Francesco d'Assisi, un giovane che sognava. I suoi sogni, prima della conversione erano stati sempre esclusivi, come scendere in Puglia per combattere la quarta crociata che non andrà in porto. Poi col tempo, i suoi sogni diventeranno 'inclusivi' e uno dei più belli è portare tutti in paradiso. Questo sogno si concretizzerà con papa Onorio III che gli donerà l'indulgenza. Quindi tutti coloro che il 2 agosto, a confessione fatta, entreranno nella porziuncola a Santa Maria degli Angeli riceveranno questo grande dono". Partecipare al cammino Francesco è facile, "basta chiamare al numero 366 274 4846 per iscriversi o ricevere informazioni", conclude fra Antonio. (ANSA).