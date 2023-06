Accoltella e ferisce due colleghi al lavoro, fermato 35enne

(ANSA) - PALO DEL COLLE, 23 GIU - Un operaio di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri perché nel pomeriggio avrebbe ferito con un coltello due colleghi di lavoro. Le vittime dell'aggressione non sono in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto all'interno di una ditta specializzata nella lavorazione di carni a Palo del Colle, in provincia di Bari. Il presunto aggressore, nato in Iraq e regolare sul territorio italiano, risponde di tentato omicidio e di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale per aver minacciato e opposto resistenza ai militari intervenuti sul posto e per aver provato a scappare.

Secondo quanto ricostruito finora, il 35enne subito dopo l'inizio del turno di lavoro avrebbe estratto dalla tasca dei pantaloni un coltello con una lama lunga venti centimetri per colpire i colleghi, un 23enne barese e un 40enne di nazionalità indiana, ferendo uno di loro nella parte alta della spalla e l'altro al braccio. Da accertare i motivi dell'aggressione.

Le due vittime sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate al Policlinico di Bari. All'arrivo dei carabinieri il 35enne avrebbe tentato la fuga ma è stato disarmato e immobilizzato.

È stato sequestrato il coltello con cui il 35enne avrebbe ferito i due colleghi. I carabinieri della stazione di Palo del Colle e della sezione radiomobile di Modugno stanno accertando se il coltello fosse tra gli strumenti da lavoro oppure se l'aggressore l'abbia introdotto dall'esterno.