A Molfetta un festival in omaggio al compositore Lugi Capotorti

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Da sabato 1 a domenica 23 luglio, con un prologo in programma domenica 25 giugno, a Molfetta si svolgerà la prima edizione del Capotorti music festival, manifestazione che rende omaggio alla figura del compositore molfettese Luigi Capotorti organizzata dall'omonima associazione con la direzione artistica del Maestro Nicola Petruzzella.

Ad aprire il festival, domenica 25 giugno alle 20.30 nell'auditorium Madonna della Rosa, sarà il concerto Parole parole...quello che le donne non dicono, per un percorso che proporrà l'eleganza corale accostandola alla canzone d'autore: da William Byrd, nato nel 1540, sino a Lucio Dalla, Max Gazzè e Zucchero Fornaciari passando attraverso Battiato e Fiorella Mannoia.

Sabato 1 e domenica 2 luglio nella Villa Regia Domus andrà in scena Κàλλας maρìa, passione per voce sola, progetto artistico e soggetto a cura di Antonietta Cozzoli in collaborazione con ResExtensa, coreografie di Elisa Barucchieri: tra gli interpreti Graziana Marchionna, Michele Spadavecchia, coro polifonico Luigi Capotorti.

Venerdì 7 luglio, nella sala A. Bello-chiesa S. Achille, si terrà la presentazione dell'edizione critica dell'Inno a San Francesco di Paola di L. Capotorti a cura del maestro Nicola Petruzzella pubblicato da Florestano edizioni.

Info e programma su www.capotortimusicfestival.it. (ANSA).