Nell'Alta Murgia 30 marchi di sostenibilità agli operatori

(ANSA) - BARI, 22 GIU - Sono 30 gli operatori turistici del Parco dell'Alta Murgia certificati con la Carta europea del turismo sostenibile, di cui 21 imprese turistiche di Corato, Cassano delle Murge, Andria e Ruvo di Puglia e 9 guide turistiche. Il marchio, rilasciato da Europarc Federation, è stato consegnato dall'ente Parco durante la cerimonia ufficiale nella cornice de Le Masserie Zucaro, in agro di Andria. Hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane e l'assessora regionale all'Ambiente e aree protette Anna Grazia Maraschio.

La consegna dei riconoscimenti si è svolta nell'ambito di Park to Park, l'iniziativa itinerante che celebra il centenario dei parchi nazionali d'Abruzzo, Lazio e Molise e Gran Paradiso.

Park to Park, si legge nella nota stampa dell'ente Parco, "è un racconto che attraversa l'Italia passando di parco in parco, per stimolare azioni positive volte alla conservazione delle aree protette nazionali".

"Gli operatori che certifichiamo oggi dovranno lavorare in stretta sinergia con l'Ente per rafforzare un turismo più consapevole - dichiara nella nota il presidente del Parco nazionale dell'Alta Murgia, Francesco Tarantini - La parte 2 della Cets punta a mettere a sistema le aziende d'eccellenza del Parco che guardano alla sostenibilità, promuovendo una crescita del territorio che abbia a cuore la tutela della natura. La cornice perfetta per consegnare i certificati è stata Park to Park - conclude Tarantini -, l'occasione per unire con un abbraccio virtuale l'insieme delle aree protette del nostro Paese che hanno contribuito con la loro azione a conservare uno straordinario patrimonio di paesaggi, biodiversità e natura che si distingue nel mondo". (ANSA).