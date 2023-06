Motociclista 27enne muore in incidente stradale a Bari

(ANSA) - BARI, 22 GIU - Un giovane di 27 anni è morto la scorsa notte a Bari dopo essere uscito di strada mentre in sella alla sua moto stava percorrendo via Caldarola, nel quartiere Japigia. All'arrivo del personale del 118 il giovane era già morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale che indagano sull'accaduto e che dovranno chiarire cause e dinamica dell'incidente. (ANSA).