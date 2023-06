Lungomare di libri a Bari, anteprima con finalisti del Campiello

(ANSA) - BARI, 22 GIU - E' stata un'anteprima speciale quella di Lungomare di libri che ieri sera a Bari ha ospitato il tour dei cinque finalisti del premio Campiello. Silvia Ballestra con La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), Marta Cai con Centomilioni (Einaudi), Tommaso Pincio con Diario di un'estate marziana (Giulio Perrone Editore), Benedetta Tobagi con La Resistenza delle Donne (Einaudi), Filippo Tuena con In cerca di Pan (Nottetempo), sono stati i protagonisti della serata nel castello Svevo, fra musica, teatro e reading dei romanzi in gara.

L'incontro è stato promosso dalla Confindustria Bari e BAT, Puglia e Veneto, in collaborazione con l'agenzia per il lavoro Umana.

"Il successo di questo premio letterario sta proprio nella strategica e positiva connessione tra il mondo dell'impresa e quello della cultura - ha dichiarato a margine dell'evento Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia - un paese dove si legge ha sicuramente un'economia più solida. Purtroppo l'Italia legge poco e il sud legge ancora meno. Siamo felici che i finalisti siano qui, in anteprima, in questo connubio che la Confindustria porta avanti non certo per filantropia ma perché è un'opportunità di diffusione della cultura".

Era presente anche Enrico Carraro, presidente della fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto: "Questa cinquina sarà una bella sorpresa per i lettori. Cultura e industria sono argomenti imprescindibili: dove c'è crescita economica ci deve essere anche crescita culturale", ha dichiarato Carraro. "Questo - ha concluso - lo aveva capito il padre fondatore del Campiello nel 1961, quando in un'Italia appena uscita dalla guerra trovò la cultura come un elemento su cui ricostruire la regione Veneto". (ANSA).