Le due Bari, oltre 350 eventi culturali in periferia

(ANSA) - BARI, 22 GIU - Oltre 350 eventi gratuiti anche nelle aree periferiche di Bari fino a fine settembre, tra musica, teatro, danza, arti circensi e cinema nelle piazze e nei luoghi di aggregazione dei cinque Municipi. Sono venti le proposte finanziate dal Comune per oltre 1 milione e mezzo di euro nell'ambito del progetto Le due Bari, promosso dall'assessorato comunale alle Culture.

"Saranno 356 gli eventi legati a concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi accompagnati da laboratori tematici che precederanno gli appuntamenti in tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione alle aree più periferiche" ha dichiarato il sindaco Antonio Decaro, durante la conferenza stampa di presentazione di questa mattina. "Il simbolo scelto per la comunicazione del cartellone, - ha continuato - non a caso, è il ponte Adriatico che collega due parti della città sull'asse Nord-Sud e che in questo caso simboleggia il collegamento tra il centro cittadino, dove si svolge buona parte delle attività, e gli altri spazi culturali diffusi in città".

"Con le due Bari - ha evidenziato Ines Pierucci - vogliamo portare le luci dello spettacolo dal vivo in tutti i quartieri.

Lo spettacolo diventa il punto di arrivo di un processo di coinvolgimento che vede protagonisti i cittadini di ogni età in questo grande festival diffuso. Alcuni eventi saranno in contemporanea, come accade nei festival delle grandi città, ma tutti i quartieri potranno vivere quella cultura di prossimità che crediamo sia la misura della nostra visione culturale".

Nello specifico, il progetto è stato finanziato complessivamente con 1,5 milioni di euro (553.911 euro dal ministero della Cultura e per 960.074 euro dalle risorse Poc Metro). (ANSA).