Fumi in litoranea a Barletta, comitato, 'nessuno è intervenuto'

(ANSA) - BARLETTA, 22 GIU - "Risale a ieri sera l'ennesimo fenomeno di inquinamento atmosferico nella nostra città. Gli appelli rivolti, poco più di un mese fa, alle autorità e all'amministrazione comunale sono rimasti senza risposta.

Abbiamo sete di risposte". È quanto dichiara Michele Cianci, presidente del comitato Operazione aria pulita di Barletta commentando quanto accaduto nella serata di ieri quando "fumo e cenere maleodoranti hanno coperto la litoranea di Levante, senza alcun intervento e o spiegazione delle autorità preposte ai controlli". "Abbiamo chiesto un intervento per verificare la presenza di veleni nelle acque marine, così come risulta dal monitoraggio di tre anni fa ma non si è fatto alcunché. Abbiamo chiesto - continua Cianci - un tavolo di lavoro, unitamente alle aziende insalubri per progettare la loro delocalizzazione e valorizzare la nostra costa, pensando al turismo: nulla di tutto questo è stato fatto ma neppure pensato dalla politica".

"Oggi, sia la maggioranza sia l'opposizione, tacciono sul punto in un sordo silenzio. La politica di qualunque bandiera - conclude - non può continuare a tacere perché questo silenzio va contro i nostri e i loro figli". (ANSA).