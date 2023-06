Decaro socio onorario dell'associazione pazienti con maculopatia

(ANSA) - BARI, 22 GIU - Il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, è diventato socio onorario dell'associazione Apam, pazienti affetti da maculopatia. La consegna della tessera, ricevuta anche dal presidente della commissione comunale per l'università Giuseppe Cascella, è avvenuta questa mattina "come riconoscimento di una lunga e proficua collaborazione tra la clinica oculistica, l'associazione e l'amministrazione comunale nel campo della prevenzione delle malattie del campo visivo", spiega il Comune in una nota.

All'evento erano presenti anche il fondatore di Apam Vincenzo Lorusso, il direttore e l'ex direttore del reparto di Oftalmologia universitaria del Policlinico di Bari, Giovanni Alessio e Carlo Sborgia, il presidente dell'Unione regionale ciechi Paolo Lacorte, e i consiglieri comunali Italo Carelli e Silvia Russo Frattasi.

Decaro ha ringraziato "per l'impegno profuso nella promozione di attività di prevenzione e di screening visivo destinate alle fasce deboli della popolazione". "Le malattie che colpiscono gli occhi - ha ricordato il sindaco - coinvolgono per lo più persone anziane, per le quali la prevenzione riveste un ruolo fondamentale per il miglioramento delle condizioni generali di vita, ma spesso riguardano anche altre fasce d'età".

Lorusso ha evidenziato che, in caso di situazioni particolarmente gravi, Apam mette "a disposizione dei pazienti, all'interno della clinica oculistica, un centro ipovisione dove è possibile eseguire terapie riabilitative". Lorusso ha infine ricordato l'appuntamento, in programma sabato prossimo, "con la campagna di screening visivo all'interno della parrocchia Santa Famiglia - Villaggio del lavoratore, una bella iniziativa già proposta in passato che quest'anno ripeteremo con entusiasmo".

(ANSA).