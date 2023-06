Conversazioni dal mare,tra gli ospiti anche Sgarbi e Caressa

(ANSA) - BARI, 22 GIU - Tre giornate di storie, dialoghi e incontri con cittadini e lettori nel cuore del centro storico di Molfetta: è Conversazioni dal mare, kermesse culturale organizzata, per il settimo anno, dall'associazione Artemia. Tra le mura di Torrione Passari, dal 30 giugno al 2 luglio, gli ospiti dialogheranno con giornalisti del territorio regionale e nazionale. Parteciperanno, tra gli altri, Franco Arminio, Fabio Caressa, Vittorio Sgarbi e Vera Politkovskaja.

La settima edizione di Conversazioni dal mare si aprirà con Gli aperitivi dell'innovazione, un think tank che coinvolgerà ricercatori, imprenditori, startupper e stakeholder per riflettere su futuro e sul contributo delle startup all'economia del territorio. Una sezione dell'evento, inoltre, sarà dedicata ai bambini dai 3 anni in poi, la sezione Young, così da permettere ai bambini di avvicinarsi alla cultura e ai genitori di vivere gli appuntamenti con più libertà.

"Conversazioni dal mare è uno degli eventi di punta dell'estate molfettese, che punta fortemente la cultura. Un evento di questo genere offre un'occasione di rilievo e di spessore per la nostra città. Molfetta punta a raggiungere vette sempre più alte" ha dichiarato durante la presentazione dell'evento l'assessore alla cultura del Comune di Molfetta, Giacomo Rossiello.

"Sarà una grande festa della cultura, alla quale parteciperanno oltre 40 giovani della città e non solo, coinvolti come volontari nei diversi aspetti della manifestazione. Sarà un weekend di cultura e di arte adatto a tutta la famiglia. Abbiamo l'ambizione di rendere questo progetto partecipativo, di coinvolgere tutta la città", ha concluso il presidente di Artemia, Alessandro Camporeale.

