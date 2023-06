Calcio:'Ripartiamo da qui',al via campagna abbonamenti del Lecce

(ANSA) - LECCE, 22 GIU - "Ripartiamo da qui" è lo slogan scelto per la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 dell'US Lecce, presentata questa mattina allo stadio di Via del Mare. Ad illustrare novità, modalità e tempistiche delle sottoscrizioni per il nuovo campionato in serie A è stato il vice presidente del club giallorosso Corrado Liguori, assieme alla responsabile della biglietteria del sodalizio Angelica De Mitri.

"Ripartiamo oggi dai circa ventimila abbonati della scorsa stagione, che rappresentano un senso di grande responsabilità, sia come società che per tutto il gruppo di lavoro che opera in questo settore - ha dichiaro il vice presidente Liguori. Ci sarà una grande attenzione ai costi, infatti saremo l'unico club che manterrà i prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione, con il periodo di prelazione si allarga a quaranta giorni".

Sui prezzi delle singole gare, Liguori è esplicito: "Le tariffe restano uguali, e anche per questa stagione le gare contro Juventus, Inter e Milan avranno una tariffa importante.

L'unica variazione possibile è quella di creare una tariffa media per partite come Atalanta, Lazio, Roma e Napoli, con un costo che si inserisce in una fascia economica che oscilla tra standard e alta". A differenza delle passate stagioni non sono state svelate le nuove maglie di gioco, che saranno presentate nel corso della prossima settimana con un evento a parte e completamente diverso dal passato. (ANSA).