Asl Bari acquista con Pnrr telecomando digitale per Radiologia

(ANSA) - BARI, 22 GIU - Un telecomando digitale per eseguire esami di Radiologia tradizionale sia in urgenza sia ambulatoriali, con immagini di alta precisione e definizione, oltre che con basse dosi di radiazione e tempi d'esecuzione molto più veloci. La nuova apparecchiatura è stata installata dall'Asl Bari nell'ospedale di Corato, acquistata grazie ai fondi Pnrr ed è costata circa 247mila euro. "Prontamente - spiega il dottor Francesco Giangaspero, direttore della Radiologia - è stata riattivata l'agenda di prestazioni ambulatoriali, sospesa nell'ultimo periodo per i lavori, con un notevole incremento per far fronte alle necessità della popolazione. In aggiunta a tali prestazioni - rimarca - saranno eseguite anche quelle sospese, grazie ad un certosino lavoro di richiamo degli utenti che il personale di Radiologia sta diligentemente e pazientemente eseguendo". Il sistema radiologico, di nuova introduzione nel mercato, racchiude al suo interno soluzioni innovative di ultimissima generazione che lo pongono ai vertici della categoria in termini di prestazioni ed ergonomia di utilizzo, con una capacità di archiviazione locale fino a 250.000 immagini radiografiche. (ANSA).