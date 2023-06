Al Cairo duo pugliese interpreta il tardo romanticismo

(ANSA) - IL CAIRO, 22 GIU - Un duo pugliese di musica classica, quello formato dalla violoncellista Ludovica Rana e dalla pianista Maddalena Giacopuzzi, si è esibito ieri sera al Cairo in un concerto organizzato dall'Istituto italiano di cultura della capitale egiziana in occasione della Giornata Mondiale della Musica e con il dichiarato intento di promuovere in Egitto la conoscenza del repertorio musicale italiano di fine Ottocento, Il concerto dal titolo "Affresco Italiano" ha offerto un programma incentrato sull'opera musicale di tre grandi compositori italiani del tardo romanticismo: Ferruccio Busoni, Giuseppe Martucci e Francesco Cilea.

Rana è pugliese nata a Lecce. Giacopuzzi, pur originaria di Verona, vive a Taranto dove dal 2019 insegna al Conservatorio e ha vinto il primo premio al 53/o concorso pianistico "A.

Speranza"; inoltre collabora con l'Associazione Sfere Sonore a Lecce e l'Accademia dei Cameristi di Bari.

Il duo è sponsorizzato da "Puglia Sounds Export", un programma della Regione Puglia finalizzato alla promozione della presenza di operatori e artisti pugliesi nel mercato musicale internazionale.

Il sodalizio artistico di Rana e Giacopuzzi è stato creato nel 2018 e ha già prodotto numerosi concerti in rinomati festival collaborando con Accademia Filarmonica Romana, Fondazione La Società dei Concerti di Milano, Accademia Filarmonica di Verona, Viotti Festival, Teatro Civico di Vercelli, Fondazione Walton, Milano Musica, Oratorio del Gonfalone, Roma, Musica Insieme, Bologna, Amici della Musica di Lonigo, Associazione Sfere Sonore, Lecce, Associazione Opera Prima, Lecce.

Nel 2021 il duo ha vinto il "DV Young Sounds International Competition" dell'etichetta discografica Da Vinci. Grazie a questi traguardi, nell'estate del 2022 è uscito il loro Cd d'esordio dal titolo "Affresco italiano", lo stesso della serata cairota.

"Le opere proposte disegnano un'area spazio-temporale che descrive un decennio di grande intensità spirituale, artistica e culturale: 1880-1890", nota un comunicato dell'Istituto di cultura cairota.

"Un decennio - viene aggiunto - caratterizzato da un clima spirituale che ha cercato di affermare il proprio stile e un periodo particolarmente denso per la scena musicale italiana in cui la musica da camera non solo ha trovato il suo posto, ma ne ha definito la notevole profondità culturale. Una stagione segnata da una battaglia culturale, in cui i musicisti italiani si sono 'collocati', con notevole fatica, in un contesto totalmente operistico in Italia e con una forte presenza strumentale in Germania. Busoni, Martucci e Cilea hanno tracciato un percorso che ha definito innovazioni stilistiche per le generazioni future".

Rana ha studiato presso il Conservatorio della Svizzera Italiana, l'Accademia Menuhin, l'Accademia del Violoncello di Pavia e l'Accademia di Santa Cecilia. Attualmente insegna Musica da Camera al Conservatorio "Tchaikovsky" di Nocera Terinese e suona su un violoncello "Claude Augustine Miremont" del 1860.

Giacopuzzi ha studiato al Conservatorio di Bolzano, "Incontri col Maestro" di Imola, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

