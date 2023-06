Tre nuovi campi padel a Bari nell'area esterna del Palamartino

(ANSA) - BARI, 21 GIU - Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione del Palamartino, nel quartiere Libertà di Bari, che doteranno gli spazi esterni dell'impianto comunale di un nuovo campo da beachvolley, tre campi da padel, un circuito per attività calisteniche (esercizi a corpo libero) e un parkour. Il cantiere è stato visitato questa mattina dall'assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, e il referente della società sportiva Duma, ente gestore dell'impianto, Saverio Fortunato.

L'obiettivo, spiega l'amministrazione in una nota, è trasformare la struttura in un "luogo di inclusione sociale oltre che un impianto dotato di un'offerta sportiva differenziata e innovativa in grado di soddisfare diversi target (bambini, ragazzi, adulti, persone con disabilità)". Il progetto prevede infatti "un investimento variegato, multiforme e differenziato, che vede la realizzazione di diverse aree sportive: accanto ad alcune discipline più affermate si propongono attività di nicchia su cui si vuole puntare per raggiungere obiettivi sportivi, di inclusione e differenziazione dei target, grazie anche a collaborazioni consolidate". Nel progetto è previsto anche l'efficientamento energetico con il potenziamento dell'impianto fotovoltaico esistente con ulteriori pannelli di ultima generazione, per un totale di circa 19 Kwh.

L'intervento, per Petruzzelli, "è la dimostrazione che anche in un quartiere come il Libertà, fisicamente stretto tra la ferrovia e il mare, è possibile valorizzare spazi inutilizzati destinandoli allo sport per il benessere e la crescita sana dei nostri ragazzi e ragazze". (ANSA).