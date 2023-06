Scossa 4.2 con epicentro Tremiti avvertita in Puglia e Molise

(ANSA) - FOGGIA, 21 GIU - È stata avvertita nitidamente in Basso Molise e in Puglia la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata dall'Ingv al largo della costa del Gargano, con epicentro all'altezza delle Isole Tremiti, ad una profondità di 35 chilometri. Tanto paura e diverse chiamate ai centralini dei vigili del fuoco in provincia di Foggia, dove però non sono stati segnalati danni a persone o cose (ANSA).