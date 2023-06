Russell Crowe a Taranto, 'faccio esorcismi, ma a pagamento'

(ANSA) - TARANTO, 21 GIU - "Ora faccio gli esorcismi, ma a pagamento". Scherza Russell Crowe e parla di cinema e musica con grande naturalezza passando dalla battuta sul suo ultimo film dal titolo L'esorcista del papa, in cui interpreta padre Gabriele Amorth, alla presentazione del suo tour in Europa e le tappe italiane. Ieri l'esordio a Catanzaro, domani a Taranto. E proprio nel capoluogo ionico oggi l'artista neozelandese, premio Oscar nel 2001 per il suo ruolo di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore, ha tenuto una conferenza stampa al Relais Histò San Pietro su mar Piccolo per parlare del suo spettacolo dal titolo Russell Crowe's Indoor Garden Party Featuring The Gentlemen Barbers and special guest e dei progetti legati sia al cinema (ha in programma tre film) che alla musica ("mi sto divertendo molto e voglio continuare l'esperienza con la band"). Domani sera alle 21 Crowe si esibirà nell'arena della Villa Peripato di Taranto. Un evento reso possibile grazie alla collaborazione tra il proprietario, gestore e direttore artistico del teatro Orfeo Adriano Di Giorgio e il direttore artistico del teatro Fusco Michelangelo Busco. Alla conferenza erano presenti anche Diego Pisa di Teleperformance, che ha donato all'artista una targa, e Silvio Busico di Programma Sviluppo. "Grazie per l'accoglienza, il benvenuto - ha detto Crowe - e per il regalo che ho ricevuto.

Non ho avuto modo, essendo arrivato in macchina da Catanzaro, di visitare questa meravigliosa città ma spero di farlo nelle prossime ore. Ieri sera è stato qualcosa di bello e di entusiasmante e non vedo l'ora di esibirmi qui. Nel caso aveste bisogno di fare qualche esorcismo sono a disposizione, ma vi dico subito che costa caro". (ANSA).