Mare Sicuro, via all'operazione della Guardia Costiera in Puglia

(ANSA) - BARI, 21 GIU - Ventinove uffici, 26 mezzi navali in 1.000 chilometri di coste, 40 militari impiegati nelle sale operative: sono questi numeri dell'operazioni estiva Mare Sicuro della Guardia costiera che, fino al 17 settembre, vedrà impegnati gli uomini e le donne che prestano servizio lungo la Puglia e la Basilicata Ionica. "Quest'anno si prevede ritorno alla pienissima normalità, non siamo preoccupati ma attenti" ha dichiarato questa mattina il contrammiraglio Vincenzo Leone, durante la conferenza stampa di presentazione dell'operazione.

La scorsa estate, nell'ambito della stessa operazione, sono state 251 le persone salvate e 74 unità soccorse di cui 71 da diporto. Grazie all'attività ispettiva della Guardia Costiera, inoltre, sono state restituiti ai cittadini oltre 11.300 metri quadri di spiagge libere illecitamente occupate.

"Con le strutture e le spiagge sold out, l'impegno - ha continuato - diventa ancora più gravoso. L'importante è che la gente capisca che la sicurezza dipenda anche da loro stessi".

Durante il corso dell'estate, pertanto, si promuoveranno campagne di informazione ed esercitazioni volte a sensibilizzare bagnanti e diportisti ad un un approccio consapevole con il mare.

"È necessario - ha dichiarato ancora Leone - che tutti insieme, noi e i cittadini, lavoriamo per un approccio al mare più educativo. È importante quindi una lettura rapida dell'ordinanza balneare, quest'anno resa più accessibile con un Qr code scaricabile e la semplificazione delle regole. Bisogna - ha concluso - restare aggiornati sui bollettini meteo e avere dotazioni di sicurezza che possono essere garantite attraverso il rilascio, da parte nostra, del bollino blu, dopo le visite di controllo sui mezzi nautici". (ANSA).