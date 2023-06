Asl Bari apre ambulatorio per diagnosi disturbi apprendimento

(ANSA) - BARI, 21 GIU - La Asl di Bari ha attivato un nuovo servizio per la diagnosi e il rilascio della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) negli adulti. Si tratta del nuovo ambulatorio pubblico in Puglia rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni di Bari e provincia, che avranno la possibilità di essere valutate da una équipe multidisciplinare composta da medico, psicologo e logopedista, e ottenere una attestazione di Dsa necessaria per l'utilizzo di idonee misure, in sede di concorsi nelle pubbliche amministrazioni. I disturbi specifici dell'apprendimento sono disturbi cronici che persistono anche in età adulta e possono interferire con i risultati scolastici e lavorativi e dunque sul benessere emotivo del soggetto. Per questo l'Asl ha predisposto un protocollo per attuare il decreto Brunetta - Orlando risalente al 2021 che prevede la necessità di documentare la diagnosi in età adulta con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale. "Questo ambulatorio - dichiara la dottoressa Cristina Coppola, in staff alla direzione sanitaria e coordinatrice del progetto - nasce dallo sforzo della Direzione Sanitaria di voler offrire un supporto ai cittadini con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e la caratteristica più importante è che si tratta di un servizio interdipartimentale che coinvolge un medico del Dipartimento di Salute Mentale, una psicologa del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e una logopedista del Dipartimento di Riabilitazione". L'ambulatorio ha sede nel quartiere Japigia a Bari. (ANSA).