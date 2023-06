Al Petruzzelli in scena l'Otello di Giuseppe Verdi

(ANSA) - BARI, 21 GIU - Nell'ambito della stagione d'Opera e Balletto 2023 venerdì 23 giugno alle 20.30 al teatro Petruzzelli andrà in scena la prima di Otello di Giuseppe Verdi, con l'allestimento realizzato dal teatro La Fenice di Venezia, per la regia di Francesco Micheli. Giacomo Sagripanti dirigerà l'orchestra e il coro (preparato da Fabrizio Cassi), mentre le scene sono di Edoardo Sanchi, i costumi di Silvia Aymonino, il disegno luci di Fabio Barettin.

Assistente alla regia sarà Tommaso Franchin e assistente alle scene Chiara Taiocchi.

Daranno vita all'opera: Marco Berti (Otello 23, 25, 27, 29 giugno), Walter Fraccaro (Otello 24 giugno), Vladimir Stoyanov (Iago 23, 25, 27, 29 giugno),Vittorio Vitelli (Iago 24 giugno), Zizhao Guo (Cassio), Antoni Lliteres (Roderigo), Viktor Shevchenko (Lodovico), Alberto Petricca (Montano), Vittoria Yeo (Desdemona 23, 25, 27, 29 giugno), Sara Cortolezzis (Desdemona 24 giugno), Maria Luisa de Freitas (Emilia), Gianfranco Cappelluti (Un araldo).

Il dramma lirico in quattro atti di Giuseppe Verdi, con libretto di Arrigo Boito, basato sull'omonima tragedia di William Shakespeare, del 1603, fu rappresentato, evidenziano in una nota dalla Fondazione Petruzzelli, per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 5 febbraio 1887. Lo spettacolo al Petruzzelli sarà in replica sabato 24 giugno alle 18.00, domenica 25 giugno alle 18.00, martedì 27 giugno alle 20.30, giovedì 29 giugno alle 18.00. (ANSA).