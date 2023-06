Operaio cade da impianto al terzo piano nell'ex Ilva, ferito

(ANSA) - TARANTO, 20 GIU - Un operaio di 47 anni, addetto alla manutenzione meccanica, ieri sera è precipitato dal terzo piano dell'impianto Pci dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, nell'area ghisa. A quanto si apprende sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8-10 metri. La caduta sarebbe stata attutita da un ponteggio ma nell'impatto col suolo l'operaio avrebbe riportato traumi e fratture. È stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale dov'è attualmente ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

Acciaierie d'Italia comunica in una nota che l'incidente "si è verificato in un momento di pausa lavorativa in cui il dipendente coinvolto era in attesa di istruzioni per l'esecuzione di altri compiti. Il dipendente è stato prontamente soccorso dal servizio sanitario di stabilimento. L'azienda ha aperto una procedura interna per accertare la dinamica di quanto accaduto". (ANSA).