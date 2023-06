Al via a Bari i lavori per il terminal bus extraurbani

(ANSA) - BARI, 20 GIU - Su un'area di circa un ettaro, oggi occupata dalla mensa e dalle officine di Ferrovie dello Stato dismesse ormai da diversi anni, sorgerà il nuovo terminal dei bus extraurbani: sarà collocato fra via Quintino Sella e via Capruzzi, a pochi passi dalla stazione centrale di Bari. I lavori, per un importo complessivo di quasi sette milioni di euro stanziati da Grandi stazioni rail e cofinanziati dal ministero delle Infrastrutture, sono cominciati e, secondo il programma, dovrebbero terminare entro il 2024 cambiando il volto del quartiere.

La presentazione del cantiere è avvenuta questa mattina alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Bari, Antonio Decaro; e dell'ad di Grandi stazioni rail (polo infrastrutture del gruppo Fs), Rosario Gaetano.

Gli interventi porteranno all'abbattimento di alcuni edifici non più utilizzati e alla realizzazione di 18 stalli per i bus extraurbani e di servizi per i viaggiatori, come bar, biglietteria e servizi igienici. Verrà inoltre costruita una pensilina lungo il marciapiede di via Capruzzi, che sarà allargato. Oltre a una rotatoria e alla velostazione all'interno della stazione, in corrispondenza del binario 10, che permetterà di creare l'interscambio fra treni, bus, bici e monopattini.

"La stazione di Bari centrale, servita ogni giorno da oltre 270 treni e frequentata da circa 130mila persone, grazie al nuovo terminal bus diventerà sempre più il fulcro della mobilità sostenibile - commenta Gaetano -. Le persone si sposteranno all'interno dell'hub seguendo un percorso agevole, dai treni ai bus e viceversa, accessibile a tutti. Un'opportunità e un incentivo in più per chi vuole lasciare a casa l'auto e utilizzare i mezzi pubblici". (ANSA).