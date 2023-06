Si rompe conduttura acquedotto a Foggia, creato un bypass

(ANSA) - FOGGIA, 19 GIU - Dopo aver creato un bypass nella conduttura danneggiata, nel caso in cui la pressione non sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno della città l'acqua "sarà erogata ad alternanza tra i quartieri". E' quanto sabilito nel corso del tavolo tecnico in prefettura a Foggia per fare il punto della situazione dopo la rottura della conduttura dell'acqua che dalla scorsa notte sta creando notevoli problemi alla città, lasciando interi quartieri a secco.

I cittadini impossibilitati a fare rifornimento di acqua dalle autobotti dislocate in vari punti della città possono richiedere un intervento a domicilio chiamando il numero verde 800.735.735. Il tavolo in prefettura tornerà a riunirsi nel pomeriggio. (ANSA).