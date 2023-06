Incendio in supermercato a Torchiarolo, non ci sono feriti

(ANSA) - BARI, 19 GIU - Un incendio è divampato in un supermercato a Torchiarolo, in provincia di Brindisi, provocando ingenti danni. Secondo primi accertamenti il rogo sarebbe partito da materiale in gomma e parti elettriche che bruciando hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero. Quando si è sviluppato il rogo il supermercato era chiuso per la pausa pomeridiana. Non si registrano feriti.

I vigili del fuoco di Brindisi sono intervenuti con un'autobotte. Dopo aver spento le fiamme hanno provveduto a ventilare il locale con particolari apparecchiature, aspiratori e ventilatori, ed è stata accertata l'assenza di danni strutturali. (ANSA).