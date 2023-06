Incendio in azienda chimica nella zona industriale di Bari

(ANSA) - BARI, 19 GIU - Un incendio è scoppiato alle porte di Bari nella zona industriale, all'esterno di un capannone dello stabilimento Chimpex Industriale, azienda di solventi e vernici in viale Donato De Leonardis. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso: al momento sono coinvolte 10 squadre e 32 vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti. Non è ancora chiara la natura dell'incendio che ha provocato una colonna di fumo visibili anche dai quartieri vicini. (ANSA).