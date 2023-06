Giornata del rifugiato, iniziative e luminarie blu a Bari

(ANSA) - BARI, 19 GIU - Inviare un messaggio di speranza e inclusione alle persone rifugiate di tutto il mondo, portare all'attenzione dell'opinione pubblica l'importanza dell'impegno nelle zone di frontiera, nelle città metropolitane così come nei piccoli centri sparsi sul territorio. È questo il senso delle iniziative portate avanti dal Comune di Bari in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, domani 20 giugno 2023.

Da questa sera fino a domani, due luoghi simbolo della città saranno illuminati di blu in sostegno della campagna Hope away from home dell'Unhcr, l'Agenzia Onu per i rifugiati: la fontana in piazza Moro davanti la stazione per iniziativa del Comune, e la torre dell'orologio del Palazzo dell'ex Provincia sul lungomare Nazario Sauro per iniziativa della Città Metropolitana, sul lungomare Nazario Sauro.

Due gli appuntamenti dedicati alla Giornata mondiale del rifugiato a Bari. Domani alle 18.30, nella sala consiliare di Palazzo di Città, si terrà l'assemblea pubblica dal titolo Nessun uomo è clandestino. Cittadini uniti contro il Decreto Cutro, promossa dall'assessorato comunale al Welfare. I lavori saranno introdotti da Shady Alizadeh del Movimento Vita, donna, libertà, seguita dagli interventi dell'assessora comunale al Welfare Francesca Bottalico, di Gianni Occhiofino, esperto di politiche migratorie della Presidenza della Regione Puglia e del sociologo Leo Palmisano. L'incontro sarà preceduto da un flash mob in programma alle ore 18 nello spazio antistante il Teatro comunale Piccinni sulle note della cantautrice Lucy Scarnera.

Nel plesso Dirium Santa Teresa dei Maschi dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro, domani alle 18, avrà invece luogo la serata-evento che accoglierà le testimonianze di persone rifugiate, con la partecipazione del rettore Stefano Bronzini.

(ANSA).