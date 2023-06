Estorsioni aggravate da metodo mafioso,arresti della Dda di Bari

(ANSA) - BARI, 19 GIU - Un'ordinanza di custodia cautelare a carico di numerosi indagati, ritenuti appartenenti a una organizzazione criminale operante nei quartieri San Pio (Enziteto), Santo Spirito e Palese di Bari, dedito alle estorsioni con modalità mafiose viene notificata in queste ore da carabinieri del comando provinciale di Bari, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura del capoluogo pugliese. Gli arresti vengono eseguiti contestualmente in diverse località di Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa convocata in Procura alle ore 10.30, con la partecipazione del procuratore, del procuratore aggiunto della Dda e del comandante provinciale dei carabinieri di Bari.

