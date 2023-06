Emiliano, bilancio Aqp dimostra che azienda è sana e solida

(ANSA) - BARI, 19 GIU - "I numeri del bilancio 2022 di Acquedotto Pugliese raccontano un'azienda sana e solida. Un punto di riferimento nel campo della gestione di servizi idrici complessi". E' il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano all'approvazione del bilancio 2022 di Acquedotto Pugliese.

"Se la Puglia - aggiunge - oggi è quella dove tanti nel mondo vorrebbero abitare, se la Puglia oggi è una meta turistica invidiata e ambita da molti per il suo mare eccellente, se la Puglia oggi esprime un tessuto economico ed imprenditoriale vivo e dinamico, lo dobbiamo soprattutto alla presenza di un'infrastruttura efficiente e capace di gestire e innovare.

Sono onorato come amministratore della comunità dei pugliesi di avere la responsabilità di preservare e far crescere questa realtà e orgoglioso come cittadino di far parte di una comunità che esprime eccellenze come quella dell'Acquedotto Pugliese. Che è un patrimonio di tutti perché l'acqua è di tutti. Incarna l'ideale di un'acqua pubblica, di un bene comune che abbiamo la responsabilità di gestire al meglio con lo sguardo teso al futuro, ai nostri figli, perché non debbano mai più provare la pena della sete che hanno sofferto i nostri padri". (ANSA).