Rivera interessato al Bari? no comment della società

(ANSA) - BARI, 18 GIU - "Attenzione a non finire in mano a gente come Ferrero, vedi Samp": i tifosi biancorossi, sul forum del sito Solobari.it, da stamattina commentano la notizia del possibile interessamento di Gianni Rivera , con un gruppo di imprenditori, per rilevare il Bari.

"Attualmente i dela (i De Laurentiis, ndr) sono i più forti e affidabili a livello di risultati e di finanze. Bisogna capire se vogliono investire ancora soldi per poi vendere un giocattolo più appetibile", scrive un utente del sito, rinnovando la fiducia nell'attuale proprietà che ha riportato tra i cadetti la squadra presa in Serie D.

Scrive un tifoso con il nick name "Angioletto": "Ho appena letto la notizia. Rivera ad 80 anni non so quanta voglia abbia di mettersi alla berlina, di sicuro queste trattative devono avvenire con maggiore riservatezza proprio per non suscitare la pressione della piazza. Quindi un comportamento piuttosto anomalo. Per quanto mi riguarda e per quello che può valere, vedrei chi sono gli imprenditori della cordata e poi si faranno le valutazioni. Vedremo come reagisce alla notizia l'attuale proprietà. Per quanto prematura questa pseudo trattativa mi fa piacere, il Bari deve togliersi di dosso questa rogna ultradecennale che la vede come piazza con enormi possibilità ma con la sfiga di proprietà e dirigenti assolutamente non all'altezza, tranne appunto per i Dela che però si portano dentro il problema non da poco della multiproprietà".

Sfiduciato un altro tifoso: "La parola cordata mi fa venire i brividi. Poi sentire uno di quella età che vorrebbe fare l'allenatore fa capire la serietà di questa eventuale avventura". "Non succederà mai. Voglio proprio vedere quanti soldi hanno i cosiddetti amici. Non è che si buttano 20milioni dalla finestra", replica un supporter ancora più scettico, in un forum dove la maggior parte dei partecipanti è scottata dal passato e dalla trattative surreali (tra emiri, americani e monegaschi) vissute in passato quando la società era di proprietà dei Matarrese.