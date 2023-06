Il Pride di Bari canta Bella ciao davanti alla prefettura

(ANSA) - BARI, 17 GIU - La sfilata multicolore del Pride di Bari, partita nel primo pomeriggio da piazza Umberto, di fronte all'università, ha raggiunto piazza della Libertà dove, tra i palazzi della Prefettura e del Comune, migliaia di persone hanno cantato in coro Bella ciao. Alla manifestazione per i diritti Lgbtq+, secondo gli organizzatori del coordinamento del Bari Pride, partecipano almeno 10mila persone. Tra gli altri, anche il sindaco, Antonio Decaro. "Quest'anno celebriamo i 20 anni del Pride pugliese - ha detto Decaro - dal 2003 ad oggi il Pride attraversa le strade di questa città e di questo noi siamo orgogliosi. In questi vent'anni per fortuna sono cambiate tante cose, a Bari come nel resto del Paese ma la strada dei diritti è ancora lunga".

"Essere qui oggi - ha aggiunto - per me significa testimoniare la mia volontà come uomo, come cittadino e come sindaco di voler percorrere questa strada insieme a tutte le associazioni, i movimenti, le persone che chiedono soltanto di vedere riconosciuti quei diritti legittimi che hanno tutti i cittadini, indipendentemente dalla persona che si ama o dal genere in cui ci si riconosce".

La manifestazione che attraversa le strade del centro cittadino si concluderà in serata con una festa in piazza.

